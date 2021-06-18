Булыкин назвал главную задачу сборной России в первые минуты матча с Данией

Москва, 18 июня. Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной России против Дании, которая состоится 21 июля в рамках Евро-2020.

Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Футболистам Станислава Черчесова важно будет сдержать стартовый натиск хозяев поля, считает Булыкин.

«Главное выдержать стартовый натиск, который будет на максимальном уровне, потому что Дании нужна только победа. На ничью из наших точно никто не будет рассчитывать, будут стараться играть на победу», — передает слова бывшего футболиста РИА Новости.

Сборная Дании 17 июня уступила команде Бельгии со счетом 1:2. Единственный мяч в ворота Тибо Куртуа забил на второй минуте матча форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен. Ранее Нидерланды одержали победу над Австрией и вышли в плей-офф Евро-2020.