Telegram вошел в число крупнейших интернет-бизнесов с российскими корнями

Москва, 18 июня. Мессенджер Telegram вошел в топ-12 цифровых компаний с российскими основателями. Соответствующий рейтинг составили аналитики Goldman Sachs.

Российские предприниматели все чаще нацелены на международный рынок. Эксперты считают, что это во многом связано с относительно дешевыми отечественными кадрами в сфере технологий. В рейтинг Goldman Sachs вошли компании с российскими корнями, которые добились больших успехов не только в пределах родной страны, но и за рубежом.

Одной из них стал Telegram, который основали Павел и Николай Дуровы. Мессенджер существует с 2013 года, сейчас он насчитывает свыше 500 миллионов активных пользователей ежемесячной аудитории из разных уголков мира. В 2017 году Telegram объявил о запуске криптовалюты Gram и привлек 1,7 млрд долларов. В марте этого года мессенджер разместил бонды на 1 млрд долларов, передает Forbes.

Вместе с Telegram в рейтинг вошли и другие крупные компании. В их числе разработчики мобильных игр Playrix и Nexters, приложение цифрового банка Revolut, производитель электрических автономных грузовиков Arrival, разработчик антивируса Kaspersky, приложение для знакомств MagicLab и другие.

Аналитики ранее составили список самых богатых людей мира. Первое место с состоянием 186,3 млрд долларов занял глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.