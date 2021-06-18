Бронемашины «Тайфун-ВДВ» массово поступят на вооружение в войска РФ в июле

Москва, 18 июня. Серийные поставки бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантные войска России начнутся в июле 2021 года. Об этом заявил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

Военная техника разработана специально для ВДВ, «Тайфун» станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире. Машина прошла государственные испытания и получила литеру «01», после чего может начаться ее массовое производство.

«В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», — сообщил Зарахович во время визита на завод заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Руководитель военного представительства Минобороны РФ Владимир Куимов ранее анонсировал поступление на вооружение в российские войска бронеавтомобиля «Напарник». Эта машина создана на базе «Тайфуна-ВДВ».