Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 01:56
01:45
Общество
Торговля вошла в число популярных сфер подработки в период пандемии в РФ
01:42
Общество
Свинина и сало могут стать дефицитными на Украине
01:29
Шоу-бизнес
Слухи о разладе в семье Брежневой и Меладзе вспыхнули с новой силой
01:24
Общество
Журналисты Волошин и Корнелюк погибли в Донбассе семь лет назад
01:13
Общество
Инфекционист Поздняков объяснил случаи заболевания COVID-19 после прививки
01:10
Общество
Репетиции прохода брига с алыми парусами начались в Санкт-Петербурге
01:00
Экономика
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
00:59
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга
00:55
Происшествия
Крупный пожар на московском заводе по переработке лома потушен
00:54
Евро 2020
Украинец Ярмоленко выразил свое отношение к спонсорским бутылкам на Евро-2020
Все новости

Бронемашины «Тайфун-ВДВ» массово поступят на вооружение в войска РФ в июле

Армия
Бронемашины «Тайфун-ВДВ» массово поступят на вооружение в войска РФ в июле
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 18 июня. Серийные поставки бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантные войска России начнутся в июле 2021 года. Об этом заявил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

Военная техника разработана специально для ВДВ, «Тайфун» станет одним из самых мощных армейских бронеавтомобилей в своем классе в мире. Машина прошла государственные испытания и получила литеру «01», после чего может начаться ее массовое производство.

«В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин», — сообщил Зарахович во время визита на завод заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Руководитель военного представительства Минобороны РФ Владимир Куимов ранее анонсировал поступление на вооружение в российские войска бронеавтомобиля «Напарник». Эта машина создана на базе «Тайфуна-ВДВ».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бронемашины «Тайфун-ВДВ» массово поступят на вооружение в войска РФ в июле
вдв тайфун поставки
Комментировать
Эксклюзив
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 251480 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122106 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105223 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70595 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59724 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru