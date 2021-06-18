Киев отказался выполнять Минские соглашения

Киев, 18 июня. Необходимо пересмотреть условия Минских соглашений, так как в нынешнем виде их выполнение украинской стороной невозможно. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что с Минскими соглашениями нужно работать, потому что других вариантов нет. Однако, по его словам, нынешний их вид не соответствует мирному процессу, к которому стремятся все его участники.

«Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», — заявил Данилов.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. По его словам, главной темой обсуждения станет конфликт в Донбассе.