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Киев отказался выполнять Минские соглашения

Политика
Киев отказался выполнять Минские соглашения
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 июня. Необходимо пересмотреть условия Минских соглашений, так как в нынешнем виде их выполнение украинской стороной невозможно. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что с Минскими соглашениями нужно работать, потому что других вариантов нет. Однако, по его словам, нынешний их вид не соответствует мирному процессу, к которому стремятся все его участники.

«Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», — заявил Данилов.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. По его словам, главной темой обсуждения станет конфликт в Донбассе.

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минские соглашения снбо данилов
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