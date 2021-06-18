Преждевременное старение связали с дефицитом белка в крови

Вашингтон, 18 июня. Недостаток белка в красных кровяных тельцах может привести к преждевременному старению. Такой вывод сделали ученые из Китая и США.

Исследование специалисты проводили на мышах. Из-за снижения содержания белка ADORA2B у грызунов ухудшились слух и память, развивалось воспаление в мозге и ускорялся процесс старения. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

«Красные кровяные тельца выполняют незаменимую функцию доставки кислорода для поддержания биоэнергетики каждой отдельной клетки тела», — говорится в исследовании.

Ученые планируют выяснить, снижается ли уровень белка с возрастом. Они проверят возможность приостанавливать преждевременное старение с помощью лекарственных препаратов.

Недавно стало известно, что этот процесс могут провоцировать некоторые продукты питания. Речь идет о переработанном мясе, сосисках и колбасах. В их составе есть сахар, разрушающий волокна коллагена.