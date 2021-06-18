Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 01:55
01:45
Общество
Торговля вошла в число популярных сфер подработки в период пандемии в РФ
01:42
Общество
Свинина и сало могут стать дефицитными на Украине
01:29
Шоу-бизнес
Слухи о разладе в семье Брежневой и Меладзе вспыхнули с новой силой
01:24
Общество
Журналисты Волошин и Корнелюк погибли в Донбассе семь лет назад
01:13
Общество
Инфекционист Поздняков объяснил случаи заболевания COVID-19 после прививки
01:10
Общество
Репетиции прохода брига с алыми парусами начались в Санкт-Петербурге
01:00
Экономика
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
00:59
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Выборгском районе Петербурга
00:55
Происшествия
Крупный пожар на московском заводе по переработке лома потушен
00:54
Евро 2020
Украинец Ярмоленко выразил свое отношение к спонсорским бутылкам на Евро-2020
Все новости

«Он мне чужой человек»: Корчевников откровенно рассказал, почему рос без отца

Шоу-бизнес
«Он мне чужой человек»: Корчевников откровенно рассказал, почему рос без отца
wikipedia.org  /  MDemina / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 июня. Телеведущий Борис Корчевников признался, что всю жизнь не общался со своим отцом, который был влиятельным и властным человеком.

Гостьей Корчевникова в программе «Судьба человека» стала композитор и поэтесса Ирина Грибулина. Рассказывая о непростой судьбе, она затронула тему непростых отношений с отцом, которого она ни разу в жизни не видела.

Слушая рассказ своей гостьи, телеведущий тоже разоткровенничался. По словам Корчевникова, его отец Вячеслав Орлов работал директором Московского драматического театра имени Пушкина. В театре он был влиятельным и властным человеком, а дома его не было вовсе.

«Мой папа властный, сильный человек, руководитель большого коллектива много лет не решался проявить себя никак. Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там внутри — на сердце и на душе», — поделился телеведущий.

Орлов скончался в 2015 году, его сына рядом с ним не было: для него тот был чужим человеком.

«Понимал, что иначе он не сможет с миром уйти. Ему было нужно мое прощение, моя рука. Не знаю, что это. Он мне чужой человек», — признался телеведущий.

Ранее в своей программе Корчевников заявил, что жениться необходимо один раз и на всю жизнь. По его словам, возможно, поэтому он никак не может встретить свою судьбу.

С мая 2017 года телеведущий является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала «Спас». Как стало известно ФАН, недавно он стал сопредседателем попечительского совета монастыря святых мучеников Косьмы и Дамиана в крымском Партените.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Он мне чужой человек»: Корчевников откровенно рассказал, почему рос без отца
корчевников судьба человека грибулина
Комментировать
Эксклюзив
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
Комиссию за снятие наличных средств могут ввести в России
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 251480 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 122106 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 105223 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70595 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59724 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru