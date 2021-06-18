«Он мне чужой человек»: Корчевников откровенно рассказал, почему рос без отца

Москва, 18 июня. Телеведущий Борис Корчевников признался, что всю жизнь не общался со своим отцом, который был влиятельным и властным человеком.

Гостьей Корчевникова в программе «Судьба человека» стала композитор и поэтесса Ирина Грибулина. Рассказывая о непростой судьбе, она затронула тему непростых отношений с отцом, которого она ни разу в жизни не видела.

Слушая рассказ своей гостьи, телеведущий тоже разоткровенничался. По словам Корчевникова, его отец Вячеслав Орлов работал директором Московского драматического театра имени Пушкина. В театре он был влиятельным и властным человеком, а дома его не было вовсе.

«Мой папа властный, сильный человек, руководитель большого коллектива много лет не решался проявить себя никак. Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там внутри — на сердце и на душе», — поделился телеведущий.

Орлов скончался в 2015 году, его сына рядом с ним не было: для него тот был чужим человеком.

«Понимал, что иначе он не сможет с миром уйти. Ему было нужно мое прощение, моя рука. Не знаю, что это. Он мне чужой человек», — признался телеведущий.

Ранее в своей программе Корчевников заявил, что жениться необходимо один раз и на всю жизнь. По его словам, возможно, поэтому он никак не может встретить свою судьбу.

С мая 2017 года телеведущий является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала «Спас». Как стало известно ФАН, недавно он стал сопредседателем попечительского совета монастыря святых мучеников Косьмы и Дамиана в крымском Партените.