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«Позиции США и России прояснились»: американцы оценили итоги саммита в Женеве

  /   Обновлено: 18 июня 2021 00:29
Политика
«Позиции США и России прояснились»: американцы оценили итоги саммита в Женеве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 18 июня. Мнения американцев о прошедшем в Женеве саммите РФ-США разделились: одни радуются, что никто не упоминает холодной войны, другие критикуют Джо Байдена за слабую позицию.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам саммита главы государств приняли совместное заявление по стратегической стабильности. При этом каких-либо прорывных решений принято не было.

Читатели The Washington Post оживленно обсуждают итоги встречи Путина и Байдена, делясь своими впечатлениями. Многие обратили внимание, что глава Белого дома отказался от совместной пресс-конференции со своим коллегой. По их мнению, это может быть признаком слабости.

«Байден не провел совместную пресс-конференцию с Путиным. Какой слабый президент! Он боится отвечать на вопросы, которые не согласованы с его аппаратом. Если бы была проведена «живая» совместная пресс-конференция, Путин «сожрал» бы Байдена на глазах у всего мира!» — приводит перевод комментария пользователя DG Dog портал «ИноСМИ».

«Байден? Да он трус и слабак! Только так можно понять его бегство от совместной пресс-конференции с Путиным!» — разделяет мнение OneMan.

«Позиции США и России прояснились»: американцы оценили итоги саммита в Женеве
kremlin.ru  / Администрация президента России

Некоторые засомневались в компетенции американского президента, посчитав, что тот не сможет сделать ничего хорошего для США.

«А что такое Байден? Политик, который 40 лет просиживал штаны в Конгрессе, а потом был «теневым» вице-президентом. Что он знает о деньгах налогоплательщиков? Как бездумно тратить их? И ведь тратит он чужие деньги, не свои. Своих-то у него нет!» — пишет Photinia.

Некоторые из читателей напомнили, что после саммита только российский президент согласился общаться с прессой, тогда как Байден не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Я думаю, Путин отлично знает, что он делает! На пресс-конференции он говорил не с американским народом, он говорил с россиянами и со всем миром! А в России все с ним соглашаются, потому что альтернативные точки зрения не терпятся. Поэтому там и в мире наше мнение не очень-то приветствуется», — пишет jjmarold.

«Позиции США и России прояснились»: американцы оценили итоги саммита в Женеве
Prt Scr youtube.com  / рбк / Прямой эфир

Мнения о политических итогах встречи глав государств разошлись. Но часть читателей The Washington Post все же считают, что в любом случае переговоры должны стать толчком для улучшения отношений двух стран.

«Я свои нутром чувствую: позиции США и России прояснились. Теперь президенты обеих стран знают, где они стоят. Слава Богу, ни слова о холодной войне. Не так, как в 2018 году, когда Трамп поддерживал Путина в ущерб интересам США!» — пишет kl7aw1.

«Это был настоящий саммит, а не обоюдное стремление «нагнуть» собеседника!» — выразил свое мнение пользователь VJpS34.

Ранее итоги встречи президентов оценил в беседе с ФАН директор института США И Канады РАН Валерий Гарбузов. По его словам, если саммит даст старт для дальнейшего диалога, его можно будет назвать историческим. Если же спустя три месяца за соглашениями не последует никакой реакции, «это будет саммит упущенных возможностей».

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Все новости / Политика / «Позиции США и России прояснились»: американцы оценили итоги саммита в Женеве
путин сша байден женева
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