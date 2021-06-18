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Ил-38 и Ил-38Н ВКС России приступят к патрулированию приполярных территорий

Армия
Ил-38 и Ил-38Н ВКС России приступят к патрулированию приполярных территорий
russianplanes.net  /  Александр Мишин

Москва, 18 июня. Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н направят на патрулирование приполярной территории России. Об этом сообщили информаторы в Минобороны РФ.

Самолеты ранее несколько раз привлекались к патрулированию Северного морского пути, однако теперь боевые машины будут использовать и в более северных районах. Экипажи будут выполнять как военные задачи, так и гуманитарные, поисково-спасательные и экологические. Об этом сообщает издание «Известия»

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что Соединенные Штаты не оставляют попыток вмешаться в дела России в Арктике. Однако для полноценных действий у США нет никаких ресурсов.

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Все новости / Армия / Ил-38 и Ил-38Н ВКС России приступят к патрулированию приполярных территорий
арктика патрулирование ил-38
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