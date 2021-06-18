Футболист Нидерландов Дюмфрис стал лучшим игроком матча против Австрии

Амстердам, 18 июня. Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против команды Австрии, сообщает сайт УЕФА.

Встреча, проходившая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:0. Подопечные Франка Де Бура вышли вперед уже на 10 минуте встречи благодаря реализованному пенальти в исполнении Мемфиса Депая, а во втором тайме свой шанс использовал защитник сборной Нидерландов и команды «ПСВ» Дензел Дюмфрийс, который и установил финальный счет.

Команда Франка Де Бура одержала победу над Австрией и вышла в плей-офф Евро-2020. Австрийцы старались играть вторым номером, однако, мяч совершенно не держался у гостей. Нидерланды взяли игру под свой контроль и только наращивали свое территориальное преимущество.