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Футболист Нидерландов Дюмфрис стал лучшим игроком матча против Австрии

  /   Обновлено: 18 июня 2021 00:31
Евро 2020
Футболист Нидерландов Дюмфрис стал лучшим игроком матча против Австрии
Prt Scr instagram.com  /  @ddumfries2

Амстердам, 18 июня. Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против команды Австрии, сообщает сайт УЕФА.

Встреча, проходившая на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме, завершилась в пользу хозяев со счетом 2:0. Подопечные Франка Де Бура вышли вперед уже на 10 минуте встречи благодаря реализованному пенальти в исполнении Мемфиса Депая, а во втором тайме свой шанс использовал защитник сборной Нидерландов и команды «ПСВ» Дензел Дюмфрийс, который и установил финальный счет.

Команда Франка Де Бура одержала победу над Австрией и вышла в плей-офф Евро-2020. Австрийцы старались играть вторым номером, однако, мяч совершенно не держался у гостей. Нидерланды взяли игру под свой контроль и только наращивали свое территориальное преимущество.

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