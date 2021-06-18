KIA представила рестайлинг большого кроссовера Telluride

Сеул, 18 июня. Автоконцерн KIA представил обновленный кроссовер Telluride для американского рынка. Модель получила новую черную решетку радиатора и широкую базовую комплектацию.

Базовую комплектацию новинки оснастили автоматическим климат-контролем, вместо обычного кондиционера. Также в рестайлинговом KIA установлен мультимедийный комплекс с более крупным дисплеем и новая система Smart Cruise Control-Curve.

Автомобиль оснащен бензиновым атмосферным V6 с объемом 3,8 литра, мощностью 296 лошадиных сил. Стоимость Telluride составляет 32 790 долларов или 2,36 миллиона рублей по текущему курсу.

Ранее Kia представила обновленный дизайн Sportage. При этом компания пока не торопится раскрывать технические особенности новинки.