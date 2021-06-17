Русская баня заставила британца испытать противоречивые чувства

Санкт-Петербург, 17 июня. Блогер из Британии Крэйг Эштон поделился впечатлениями от посещения русской бани. В первый раз молодой человек испытал настоящий шок.

Эштон преподает английский язык, а также ведет свой блог. Он окончил университет Эксетера по специальности переводчика с немецкого, но позднее решил заняться русским языком. С тех пор блогер влюбился русскую культуру, опубликовал книгу и уже засветился в нескольких фильмах.

В беседе с «Царьградом» Эштон признался, что очень любит русскую баню. Правда, в первое свое посещение «испытал шок».

«Все разделись догола, а у нас так не принято. Я боялся, но понял, что выбора нет. Я снял трусы. Это было как… одно событие из моей жизни в Англии. С тех пор я очень люблю русскую баню и даже люблю прыгать в холодную воду», — поделился Эштон.

Ранее своими впечатлениями от жизни в России поделился испанец Хуан Оливейр. Он собирался переехать по работе в один из городов Европы, но в итоге выбрал Санкт-Петербург. Изначально испанец хотел вернуться на родину. Первые несколько лет Хуан работал в разных языковых школах. Только спустя некоторое время он открыл свою. В Петербурге ему очень нравится архитектура. Иностранец отметил, что в западных странах фильмы создают неправильный образ россиян, выставляя их отрицательными персонажами.