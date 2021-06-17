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Открытое горение в производственном здании Владимирской области ликвидировано

  /   Обновлено: 18 июня 2021 00:03
Происшествия
Открытое горение в производственном здании Владимирской области ликвидировано
78.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Владимир, 18 июня. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в производственном здании в городе Струнино Владимирской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания на производственном предприятии составила три тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Открытый огонь удалось потушить в 22:23 по московскому времени, передают в ведомстве.

«Ликвидировано открытое горение в производственном здании в г. Струнино Владимирской области», — говорится в сообщении.

Пожар начался 17 июня на улице Островского. Пламя охватило цеха, котельную и склады с готовой продукцией. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Причины произошедшего уточняются.

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пожар мчс склад
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