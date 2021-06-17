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«Устроила пожар»: Клава Кока показала кадры фотосессии для Playboy

Шоу-бизнес
«Устроила пожар»: Клава Кока показала кадры фотосессии для Playboy
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 17 июня. Певица и блогер Клава Кока поделилась с поклонниками видео со съемок для журнала Playboy. Фанаты звезды были обескуражены горячими фото.

Певица лейбла Black Star опубликовала видео на своей странице в Instagram. Сам журнал, для которого делались снимки, выйдет 22 июня. Из одежды на Клаве была только минималистичная набедренная повязка со стразами и колье на шее. Грудь артистка прикрывала руками с красным маникюром.

Анонсируя откровенный пост в сторис соцсети, Клава предупредила, что горячее видео стоит смотреть поклонникам только с 18 лет. Певица призналась, что переживает из-за того, как фанаты воспримут ее новую фотосессию.

«Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!» — отметила Клава Кока.

Судя по комментариям, поклонники были обескуражены кадрами. Они оставили сотни сообщений, восторгаясь внешним видом звезды.

«Помнишь, Клава, я писал про то, что вызову МЧС… С таким пожаром они точно не помогут», — пишет в комментариях известный блогер Дима Масленников.

«Следующий трек должен быть — малая повзрослела», — пошутил актер и блогер Алексей Савко.

«Ты зачем пожар устроила?» — восторгается один из фанатов.

Ранее сообщалось, что Клава и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков выпустили клип на песню «Нокаут». Героиня певицы по сюжету клипа приезжает учиться с Урала в Москву. На вокзале она знакомится с молодым человеком, в которого сразу же влюбляется. В скором времени пути влюбленных расходятся. Снятый в стилистике 90-х ролик уже посмотрели почти 700 тыс. человек.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Устроила пожар»: Клава Кока показала кадры фотосессии для Playboy
playboy клава кока
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