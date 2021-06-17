Сборная Нидерландов одержала победу над Австрией и вышла в плей-офф Евро-2020

Амстердам, 17 июня. Подопечные Франка Де Бура начали встречу с реализованного пенальти в исполнении форварда «Барселоны» Мемфиса Депая на десятой минуте.

Австрийцы старались играть вторым номером, однако, мяч совершенно не держался у гостей. Нидерланды взяли игру под свой контроль и только наращивали свое территориальное преимущество. Хозяева встречи смогли поразить ворота Даниэля Бахманна второй раз на 67 минуте благодаря, одному из главных открытий этого чемпионата Европы, голу Дензела Дюмфрийса. Сборная Нидерландов одержала итоговую победу со счетом 2:0 над командой Австрии и оформила досрочную путевку в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче Евро-2020. Хозяева открыли счет уже на второй минуте игры. Ворота бельгийцев поразил Юссуф Поульсен. Во втором тайме Торган Азар сравнял счет, воспользовавшись передачей Кевина Де Брейне. Вскоре отличился и сам Де Брейне, который нанес прицельный удар в нижний угол ворот датчан.