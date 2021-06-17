Торнадо уничтожил сельскохозяйственные угодья на юге Канады

Саскатун, 17 июня. Сразу несколько крупных вихрей прошли по территории Канады и повредили сельскохозяйственные поля провинции Саскачеван. Из местных жителей никто не пострадал.

Торнадо образовался после сильной грозы. По рассказам очевидцев, природное явление двигалось очень медленно. Вихрь оставил глубокие рытвины на сельскохозяйственных угодьях. Фермер назвал это событие «довольно редким». Через некоторое время на регион обрушился еще один торнадо.

Мощный ураган ранее повредил дома и линии электропередач в Туве. Размер нанесенного ущерба оценили в 90 миллионов рублей.