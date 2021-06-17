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Волга рассказал об истерии Украины из-за встречи Байдена и Путина

Политика
Волга рассказал об истерии Украины из-за встречи Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июня. Прошедшая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вызывает истерию у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявил украинский политик Василий Волга.

Судить о конкретных итогах встречи Байдена и Путина сейчас сложно, так как главным фактором станет улучшение или ухудшение отношений между странами. Пример тому — саммит российского лидера с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Тогда американский политик говорил много позитивных слов, однако за ними последовал большой пакет санкций против России. Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» выразил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

«Но я считаю важным отметить, что встреча состоялась как результат того, что Россия продемонстрировала свою решимость отстаивать свои национальные интересы. Именно это стало причиной того, чтобы Байден попросил о встрече и встреча состоялась», – говорит политик.

Он считает, что саммит лидеров США и РФ коснется Украины очень косвенно. Прежде всего, США могут начать давление на гарантов выполнения Минских соглашений Францию и Германию. А из-за того, что итоги встречи Байдена и Путина в целом позитивные, этот сценарий становится реалистичным. Именно это и вызывает у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы истерику.

Некоторые политологи уверены, если саммит даст старт для дальнейшего диалога, его можно будет назвать историческим. Договоренности между РФ и США станут настоящим ударом для Украины. Это подтверждает и срочный звонок главы Офиса президента Украины Андрея Ермака помощнику американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану сразу после саммита.

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Владимир Путин украина Джо Байден сша саммит дмитрий кулеба
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