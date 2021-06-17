США подтвердили свою позицию по «СП-2» на переговорах с ФРГ

Вашингтон, 17 июня. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером заявила, что американская сторона выступает против проекта «СП-2».

Американский дипломат поставила под сомнение энергетическую безопасность Европы в случае реализации «Северного потока — 2». Шерман заявила, что позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и Европе по поводу запуска газопровода. Он выдвинул условия, при соблюдении которых страна готова не препятствовать реализации «Северного потока — 2».