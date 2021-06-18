Центризбирком примет календарный план голосования на выборах в ГД 18 июня

Москва, 18 июня. ЦИК РФ утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму и примет календарный план в рамках заседания, которое состоится 18 июня, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

При принятии порядка ЦИК должен вынести вердикт по формату голосования, которое состоится осенью: выборы могут проводиться в течение одного, двух или трех дней подряд. Также ранее Памфилова подчеркивала, что возможность появления в 2021 году многодневного голосования «очень высока».

«Заседание ЦИК завтра в 14:00», — заявила глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 19 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.