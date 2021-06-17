Клишас допустил попытки внешнего вмешательства в выборы депутатов ГД

Москва, 17 июня. Попытки внешнего вмешательства в думские выборы могут быть, но тайно повлиять на исход голосования не получится. В этом уверен сенатор Андрей Клишас.

Выборы депутатов Государственной думы назначены на 19 сентября текущего года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательные процесс из-за рубежа будет для общества очевидно», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Сенатор Андрей Клишас уже оценил предстоящие выборы. Они пройдут в атмосфере доверия к итогам. А провести их в соответствии с международными нормами позволит избирательное законодательство страны.