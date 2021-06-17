Зеленский хочет запросить помощь у Байдена по урегулированию в Донбассе

Киев, 17 июня. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшее время проведут переговоры в Белом доме, на которых будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» рассказал, что сейчас ведется подготовка встречи. По его словам, главной темой переговоров будет привлечение США к мирному процессу в Донбассе.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов поделился своим мнением по поводу встречи Зеленского и Байдена. Эксперт выразил уверенность, что в ближайшее время украинский лидер сделает множество заявлений, с помощью которых он попытается выставить себя в лучшем свете.