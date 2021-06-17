Клишас: выборы в Госдуму пройдут в атмосфере доверия к итогам

Москва, 18 июня. Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что предстоящие выборы в Госдуму пройдут в атмосфере доверия к итогам и в соответствии с международными нормами.

Провести выборы в соответствии с международными нормами, по словам сенатора, позволит избирательное законодательство РФ. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Клишас не исключил возможных попыток внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. Тайно это сделать, как отметил сенатор, не получится.

«Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно. Никому тайно повлиять на выборы не удастся», — подчеркнул Клишас.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021. Указ об этом 17 июня подписал российский президент Владимир Путин.