Дания и Швеция получили право провести ЧМ по хоккею в 2025 году

Лозанна, 17 июня. Датский Хернинг и шведский Стокгольм станут хозяевами чемпионата мира 2025 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Столица Швеции примет у себя одну из групп, а также два четвертьфинала и матч за третье место. Финал главного хоккейного турнира в мире пройдет в Хернинге. Президент датской федерации Хенрик Бах-Нильсен в восторге от решения Международной федерации хоккея.

«Для нас фантастика, что чемпионат мира вернется в Данию в 2025 году. Хернинг - идеальное место для проведения такого турнира», — заявил представитель федерации хоккея Дании.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею расположилась на третьем месте в рейтинге ИИХФ. Первую позицию в рейтинге сильнейших хоккейных сборных мира занимает Канада. Команда Финляндии опередила Россию по итогам чемпионата мира по хоккею в Риге и заняла вторую строчку.