Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 00:24
00:10
Политика
Центризбирком примет календарный план голосования на выборах в ГД 18 июня
00:02
Общество
KIA представила рестайлинг большого кроссовера Telluride
00:02
Общество
Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
23:57
Общество
Русская баня заставила британца испытать противоречивые чувства
23:56
Происшествия
Открытое горение в производственном здании Владимирской области ликвидировано
23:52
Шоу-бизнес
«Устроила пожар»: Клава Кока показала кадры фотосессии для Playboy
23:52
Политика
Волга рассказал об истерии Украины из-за встречи Байдена и Путина
23:52
Евро 2020
Сборная Нидерландов одержала победу над Австрией и вышла в плей-офф Евро-2020
23:47
Политика
США подтвердили свою позицию по «СП-2» на переговорах с ФРГ
23:45
Происшествия
Торнадо уничтожил сельскохозяйственные угодья на юге Канады
Все новости

Дания и Швеция получили право провести ЧМ по хоккею в 2025 году

Спорт
Дания и Швеция получили право провести ЧМ по хоккею в 2025 году
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd

Лозанна, 17 июня. Датский Хернинг и шведский Стокгольм станут хозяевами чемпионата мира 2025 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Столица Швеции примет у себя одну из групп, а также два четвертьфинала и матч за третье место. Финал главного хоккейного турнира в мире пройдет в Хернинге. Президент датской федерации Хенрик Бах-Нильсен в восторге от решения Международной федерации хоккея.

«Для нас фантастика, что чемпионат мира вернется в Данию в 2025 году. Хернинг - идеальное место для проведения такого турнира», — заявил представитель федерации хоккея Дании.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею расположилась на третьем месте в рейтинге ИИХФ. Первую позицию в рейтинге сильнейших хоккейных сборных мира занимает Канада. Команда Финляндии опередила Россию по итогам чемпионата мира по хоккею в Риге и заняла вторую строчку.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Дания и Швеция получили право провести ЧМ по хоккею в 2025 году
хоккей швеция чм дания
Комментировать
Эксклюзив
Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
Удача или болезнь: психолог объяснила, как распознать у себя гиперсексуальность
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 249768 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 121677 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 104741 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 70491 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 59589 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru