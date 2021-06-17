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Немецкие СМИ: Францию ждет масштабный кризис без туристов из РФ и Китая

Экономика
Немецкие СМИ: Францию ждет масштабный кризис без туристов из РФ и Китая
ТАСС  /  CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Париж, 17 июня. Непризнание Францией российских и китайских вакцин от коронавируса грозит катастрофой в туристической отрасли, пишет немецкий еженедельник Stern.

Туристический сектор Франции понес грандиозный ущерб из-за пандемии COVID-19. Эксперты полагают, что даже после снятия всех ограничений, вернуться к «золотому веку» туризма не получится. будет. По данным Stern, судьба туристической отрасли зависит от возвращения платежеспособных туристов из России и Китая.

Путешественники из КНР и РФ тратят почти в шесть раз больше денег, чем французские туристы, поскольку приезжают в страну именно ради шопинга, останавливаясь в дорогих отелях. До пандемии Франция занимала первое место в мире по числу зарубежных туристов, а сегодня здесь закрываются бутики, ювелирные магазины и все, что относится к сфере роскоши.

Эксперты издания полагают, что главным фактором, мешающим возвращению во Францию российских и китайских туристов является непризнание в стране и ЕС вакцин от коронавируса, производимых в РФ и КНР. Граждане этих стран считаются в Евросоюзе непривитыми даже после двух прививок. Поэтому им приходится проходить карантин в течение семи дней и сдавать тесты на COVID-19.

Наиболее болезненно принимают такие условия жители Китая, для которых непризнание их вакцины фактически является национальным оскорблением. Туроператоры (даже те из них, кто еще не теряет оптимизм) полагают, что китайские туристы вернутся во Францию не ранее 2022 года. Если же и тогда этого не произойдет, туристическую отрасль Франции ждет катастрофа.

По данным журнала, правительству страны будет крайне трудно преодолеть кризис, связанный с пандемией. В 2020 году ВВП Франции снизился на восемь процентов, это вдвое больше, чем в Германии. В комментариях к статье немецкие пользователи выразили мнение, что действия Парижа против российской вакцины «Спутник V» — выстрел в ногу. Ведь это лишает страну туристов.

Ранее на этой недели в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что российский «Спутник V» может получить регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение двух месяцев. Все необходимые данные о клинических испытаниях препарата уже были предоставлены. По результатам надлежащей клинической практики (GCP) от ЕМА был получен позитивный отзыв.

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Все новости / Экономика / Немецкие СМИ: Францию ждет масштабный кризис без туристов из РФ и Китая
китай франция туризм коронавирус Спутник V
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