Российские палеонтологи нашли «затерянный мир» Конан Дойла

В широкий прокат выходит документальный фильм «Мой личный дракон» — о раскопках арктических динозавров на территории современной Якутии. Герои фильма — молодые палеонтологи, которые совершили реальное научное открытие за время съемок фильма. Они обнаружили Великий Сибирский рефугиум — участок земли, где биологический вид или группа видов пережили неблагоприятный для них период геологического времени — тот самый «затерянный мир» по Конан Дойлу. Режиссер Мила Кудряшова рассказывает ФАН о проекте, где переплелись наука, сказка, этника и инновации.

О чем кино

В течение трех лет, начиная с 2017 года в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия) работала экспедиция петербургских и якутских исследователей, под руководством Павла Скучаса из СПбГУ. К команде присоединился немецкий ученый из Боннского университета. В основе фильма — повествование о заключительной экспедиции 2019 года. Люди науки отправились в регион с суровым климатом, чтобы перевернуть научное представление об эволюции, найти свидетельства, того, что здесь жили гигантские ящеры. По мнению режиссера и продюсера проекта Милы Кудряшовой, смысл в поиске арктических динозавров не только в том, чтобы найти материальные доказательства для подтверждения той или иной гипотезы о вымирании динозавров. В фильме сделана попытка докопаться до истоков мифологии драконов, в которой нельзя не обнаружить связи с ископаемыми животными. В центре фильма люди, без которых невозможны никакие открытия.

«Во главу угла мы ставим не динозавров и даже не драконов, а людей неуспокоенных, творческих, у которых «дракон» или динозавр сидит внутри. И это их сподвигает наших героев ехать в Якутию, искать и копать, находить неизвестные миры, придумывать образы драконов, рисовать их, творить. Мой дракон, это дракон, который сидит у тебя внутри», — раскрывает суть замысла руководитель творческой команды.

фото из личного архива /

Как это было

По словам автора, с самого начала не ставилась задача сделать картину по лекалам фильмов для телеканалов о путешествиях.

«Сначала было удивление, что в России есть палеонтология и есть динозавры», — рассказывает об идее создания автор фильма. — Потом я обратилась к петербургским ученым и спросила, где перспективные местонахождения остатков динозавров. Они ответили — в Якутии, там рефугиум, или тот самый «затерянный мир», как в научно-фантастическом романе Конан Дойла. Я хочу туда!»

«Мой личный дракон» строится не только на документальных кадрах и фактах, в нем присутствуют элементы художественного кино. Как говорит автор картины, получился синтез жанров науч-попа и арт-документалистики.

фото из личного архива /

Креативная документалистика

Картина снята в рамках Межнационального исследовательского проекта «Динозавры вечной мерзлоты-2020», поддержанного Фондом президентских грантов, и ставит перед собой социальную задачу — привлечь внимание к этнокультурным и социально-экономические особенностям территорий «вечной мерзлоты».

«Наша цель — рассказать, что российская земля славится не только нефтью, газом, но еще и динозаврами. Это новый бренд Якутии. Это любовь к малой родине — все местные жители гордятся своими динозаврами», — отметила документалист.

Команда

Работу над фильмом вели петербургские и якутские ученые, представители киноиндустрии республики Саха. Участниками киноэпопеи стали жители якутских поселений. Именно обитатели деревни Хоро стали в свое время проводниками в мир якутского «затерянного мира», помогая сотруднику Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН Петру Колосову обнаружить останки существ на реке Тээте (Вилюй). Якутский ученый, доктор геолого-минералогических наук был научным консультантом проекта.

фото из личного архива /

Среди операторов-постановщиков фильма — Иван Семенов, известный по якутской мистической драме «Пугало», получившей главный приз 31-го кинофестиваля «Кинотавр». Художником по компьютерной графике выступил Николай Мочкин-Ellejart, один из главных специалистов по драконам земли Олонхо. Автором музыки стал Моисей Кобяков.