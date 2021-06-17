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Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия — Дания на Евро-2020

Евро 2020
Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия — Дания на Евро-2020
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Копенгаген, 17 июня. Бельгия одержала волевую победу над датчанами во втором туре группового этапа Евро-2020 со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Несмотря на отсутствие результативных действий, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку был признан лучшим игроком матча за счет своей самоотдачи и полезных действиях по всему периметру поля. Во втором тайме на поле вышел один из лидеров команды — Кевин де Брейне, который полностью залечил травму, полученную в финале Лиги чемпионов против «Челси». За отведенное время он успел забить гол и сделать результативную передачу.

Бельгия по итогам двух туров занимает первое место в группе B с шестью очками. Это победа обеспечила команде выход в плей-офф Евро-2020.

Матч Бельгии и Дании был приостановлен на десятой минуте. Таким образом команды напомнили о Кристиане Эриксене, который пережил сердечный приступ во встрече против сборной Финляндии.

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Все новости / Евро 2020 / Лукаку стал лучшим игроком матча Бельгия — Дания на Евро-2020
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