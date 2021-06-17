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Хоккеисты НХЛ признали российского игрока Василевского лучшим вратарем лиги

Спорт
Хоккеисты НХЛ признали российского игрока Василевского лучшим вратарем лиги
nhl.com  /  NHL

Торонто, 17 июня. Голкипер клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский был признан лучшим вратарем лиги по итогам голосования Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

Результаты голосования были опубликованы на официальном сайте NHLPA. За российского голкипера свои голоса отдали 54,12% игроков. На втором месте (8,88%) оказался вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери. На третьем (8,25%) — Кэри Прайс из «Монреаля».

В номинации лучший бросок победил российский хоккеист Александр Овечкин. В его пользу высказались 48,95% опрошенных.

В конце прошлого месяца Василевского признали первой звездой матча Кубка Стэнли. Этот титул голкипер заслужил своей игрой в поединке между «Тампой» и «Каролиной».

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