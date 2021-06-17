Путин определил дату выборов депутатов Госдумы в России

Москва, 17 июня. Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 19 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Голосование за депутатов Госдумы восьмого созыва пройдет в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее сообщил, что с начала работы седьмого созыва Госдума рассмотрела более миллиона обращений граждан. Этот показатель в 2,5 раза превышает статистику шестого созыва.