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Легкомоторный пассажирский самолет разбился в США

Происшествия
Легкомоторный пассажирский самолет разбился в США
wikipedia.org  /  Yuriy Novostavskyy/CC BY-SA 4.0

Трентон, 17 июня. Недалеко от острова Лонг-Бич в американском штате Нью-Джерси потерпел крушение легкомоторный самолет. Местные СМИ сообщают, что он мог упасть в океан.

Спасатели, как пишет РЕН ТВ, начали поиски трех пропавших пассажиров воздушного судна. На текущий момент известно, что катастрофа произошла утром 17 июня недалеко от пляжа Ист-Стрит. Тип лайнера пока неизвестен, причины случившегося будут установлены позже.

Недавно в Мьянме потерпел крушение военный самолет. Соответствующее заявление сделали в экстренных службах страны. Авиакатастрофа произошла вблизи города Мандалай. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали трагедии.

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сша самолет крушение
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