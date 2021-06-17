Эксперт Хавич раскрыл планы Польши по бескровному завоеванию Западной Украины

Киев, 17 июня. Польше не потребуется ни военная операция ни полиция для того, чтобы взять под контроль западные территории Украины и «вернуть» себе Галицию, заявил эксперт Олег Хавич.

Мрачное предостережение эксперт в области Западно2й украины Овес Хавич сделал в эксклюзивном интервью для здания «Украина.ру». По его словам, Польше не потребуется никакой армии: в случае хаоса на Украине, она без единого выстрела займет западные области.

Эксперт напомнил, что в 1990 году была вполне официальная сепаратистская структура — «Галицкая ассамблея», которая вобрала в себя Львовский, Ивано-Франковскийи Тернопольский областные советы, а через 30 лет представители совета обсудили совместный меморандум о сотрудничестве. Речь при этом идет не просто о некоей «Галицкой ассамблее 2.0», а о более масштабном процессе.

Варшаве при этом достаточно прислать начальников полиции во все районы, как львовские правоохранители тут же заменят кокарды на флаги Евросоюза. И по словам Хавича, такой сюжет даже реальней, чем объединение трех исторический областей. Просто западные страны не особо заинтересованы в развале Незалежной. Но в случае начала войны, они без стеснения растащат своего дорогого партнера на кусочки

«Поляки же умные. Они же не приедут со своими флагами. Они привезут с собой флаги Евросоюза и нашивки. Все будет красиво. К сожалению, это реально. Это куда более реально, чем некое объединение Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей», — резюмировал Хавич.

При этом в недружественных планах Польшу подозревает не только Хавич. Накануне украинский композитор и политический комментатор Владимир Быстряков заявил, что Киеву надо внимательней присматриваться к своим «друзьям», поскольку некоторые из них, в частности Польша, стимулируют утечку мозгов из Украины.