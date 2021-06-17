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Евро 2020
Мемфис Депай открыл счет с пенальти в матче против Австрии
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Мемфис Депай открыл счет с пенальти в матче против Австрии

  /   Обновлено: 17 июня 2021 22:20
Евро 2020
Мемфис Депай открыл счет с пенальти в матче против Австрии
Prt Scr instagram.com  /  @memphisdepay

Амстердам, 17 июня. Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай вывел свою сборную вперед в матче против команды Австрии. Встреча началась несколько минут назад.

Давид Алаба нарушил правила в своей штрафной на десятой минуте матча, после чего пенальти хладнокровно реализовал капитан нидерландской сборной Мемфис Депай. На данный момент, счет 1:0 в пользу хозяев, идет 20 минута встречи.

Ранее сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче Евро-2020. Матч сборных Дании и Бельгии в Копенгагене завершился волевой победой команды Роберто Мартинеса. Хозяева открыли счет уже на второй минуте игры. Ворота бельгийцев поразил Юссуф Поульсен. Во втором тайме Торган Азар сравнял счет, воспользовавшись передачей Кевина Де Брейне.

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Все новости / Евро 2020 / Мемфис Депай открыл счет с пенальти в матче против Австрии
футбол евро-2020 мемфис депай
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