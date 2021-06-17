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Преступник с помощью забытого в салоне ключа угнал новый Ferrari за 20 миллионов

Общество
Преступник с помощью забытого в салоне ключа угнал новый Ferrari за 20 миллионов
facebook.com  /  Ferrari

Нью-Йорк, 17 июня. Цена угнанного автомобиля составляет 275 тысяч долларов.

Американец приобрел новый Ferrari и забыл ключ от свежекупленного суперкара в его же салоне, став жертвой преступника, пишет Lenta.ru.

Белый Ferrari 488 Spider с откидным верхом 2016 года выпуска давно был мечтой американца. Но волею судеб и из-за невнимательности нового хозяина в одном из районов Нью-йорка Стейтен-айленд, злоумышленник увидел ключ в салоне автомобиля и воспользовался ситуацией, угнав автомобиль.

Цена спорткара составляет примерно 275 тысяч долларов, а это примерно 20 миллионов рублей. Сейчас полиция пытается отследить Ferrari по номерному знаку. Последний раз угнанный автомобиль был замечен на автостраде Cross Bronx Expressway в минувший вторник 15 июня.

Ранее сообщалось, как угнанный в Чехии Mercedes C180 был обнаружен в Дагестане.

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сша ferrari угон
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