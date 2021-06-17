Перечислены сбывшиеся предсказания Ванги и Джуны

Новосибирск, 17 июня. Болгарская ясновидящая Ванга и целительница Джуна многое напророчили человечеству, но не все их предсказания совпадали или оказывались точными.

Один из развлекательных порталов поставил перед собой задачу — выяснить, насколько точными были прогнозы Джуны и Ванги. Журналисты напомнили, что Ванга точно предсказала пять смертей знаменитостей, включая свою. Среди персон, указанных болгарской ясновидящей был бывший президент США Джон Кеннеди, психиатр Никола Шиповенски, экс-премьер Индии Индира Ганди и принцесса Диана.

Целительница, предсказательница и астролог Джуна тоже известна своими пророчествами, однако она оставила меньше точных предсказаний, чем Ванга. По слухам, у нее тайно лечились известный актер Роберт де Ниро и первый президент СССР Леонид Брежнев. Джуна предсказала катастрофу на чернобыльской АЭС и распад Советского Союза. Считается, что вещунья предвидела и ужасный случай с подводной лодкой «Курск» в 2000 году.

Ванга, как напомнили журналисты, сделала предсказания вплоть до пятого тысячелетия, а о Джуне якобы известно то, что в периоды злости в помещения, где она находилась, взрывались электрические лампочки и выходила из строя техника.

Ранее сообщалось, что Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году для семи знаков зодиака.