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Покинувшая со скандалом «Ленинград» Алиса Вокс требует от Шнурова 20 млн рублей

Шоу-бизнес
Покинувшая со скандалом «Ленинград» Алиса Вокс требует от Шнурова 20 млн рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Бывшая участница группировки «Ленинград» Алиса Вокс, покинувшая коллектив со скандалом, решила подать в суд на Сергея Шнурова. Она потребовала от певца 20 млн рублей.

Согласно досудебной претензии, которую опубликовал Telegram-канал Baza, певица собирается судиться из-за песен «Ленинграда», записанных с ее участием. Юристы Вокс предъявили претензии к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство». В общей сложности в документах указаны 39 песен, среди которых, легендарный «Экспонат», «Рыба», «Бомба», «Патриотка» и другие.

Вокс недовольна тем, что не получает отчислений за использование песен, соавтором которых она является. Артистка требует от основателя «Ленинграда» Сергея Шнурова порядка 20 млн рублей.

Алиса Вокс прославилась после появления в группе Шнурова в 2012 году. Коллектив она покинула четыре года спустя с громким скандалом. Артистка начала сольную карьеру, однако успеха времен «Ленинграда» ей достичь не удалось. Все это время Вокс продолжает давать интервью, обвиняя основателя коллектива в разрушении своей карьеры.

Например, в конце прошлого года в одном из интервью певица назвала Шнурова манипулятором, под властью которого находились коллеги-музыканты. Она заявила, что скандальный фронтмен однажды заставил ее раздеться на сцене, прикрывая это благородными мотивами. После нескольких подобных инцидентов артистка поняла, что из «Ленинграда» нужно уходить. Подготовка к этому заняла много времени — Вокс подыскала новых исполнительниц на свое место.

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