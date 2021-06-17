Покинувшая со скандалом «Ленинград» Алиса Вокс требует от Шнурова 20 млн рублей

Москва, 17 июня. Бывшая участница группировки «Ленинград» Алиса Вокс, покинувшая коллектив со скандалом, решила подать в суд на Сергея Шнурова. Она потребовала от певца 20 млн рублей.

Согласно досудебной претензии, которую опубликовал Telegram-канал Baza, певица собирается судиться из-за песен «Ленинграда», записанных с ее участием. Юристы Вокс предъявили претензии к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство». В общей сложности в документах указаны 39 песен, среди которых, легендарный «Экспонат», «Рыба», «Бомба», «Патриотка» и другие.

Вокс недовольна тем, что не получает отчислений за использование песен, соавтором которых она является. Артистка требует от основателя «Ленинграда» Сергея Шнурова порядка 20 млн рублей.

Алиса Вокс прославилась после появления в группе Шнурова в 2012 году. Коллектив она покинула четыре года спустя с громким скандалом. Артистка начала сольную карьеру, однако успеха времен «Ленинграда» ей достичь не удалось. Все это время Вокс продолжает давать интервью, обвиняя основателя коллектива в разрушении своей карьеры.

Например, в конце прошлого года в одном из интервью певица назвала Шнурова манипулятором, под властью которого находились коллеги-музыканты. Она заявила, что скандальный фронтмен однажды заставил ее раздеться на сцене, прикрывая это благородными мотивами. После нескольких подобных инцидентов артистка поняла, что из «Ленинграда» нужно уходить. Подготовка к этому заняла много времени — Вокс подыскала новых исполнительниц на свое место.