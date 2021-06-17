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Третий по величине алмаз в мире добыт в Ботсване

Африка
Третий по величине алмаз в мире добыт в Ботсване
Global Look Press  /  © Fabian von Poser / imageBROKER.com

Габороне, 17 июня. Ботсванская фирма Debswana добыла третий по величине алмаз в мире. Об этом стало известно после того, как президент Ботсваны Мокветси Масиси показал общественности драгоценный камень.

Самородок весом в 1098 карат совсем немного уступает второму по величине образцу, который также добыли в африканской стране шесть лет назад и затем продали за 53 миллиона долларов.

Предприятие Debswana находится в собственности правительства республики, часть акций фирмы принадлежит мировому добытчику драгоценных камней De Beers.

Ранее сообщалось о том, что Российская Федерация и Ботсвана претендуют на лидерство в Кимберлийском процессе, основной задачей которого является предотвращение попадания на рынок незаконно добываемых алмазов.

Представители африканского государства заявили о том, что РФ следует уступить. Однако руководитель Геммологического центра МГУ Юрия Шелементьева объяснила, что страны Африки не в состоянии гарантировать стопроцентную прозрачность добычи камней, в отличие от России.

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алмазы ботсвана
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