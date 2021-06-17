Эксперт поделился прогнозом на грядущую встречу Зеленского с Байденом

Киев, 17 июня. В ближайшее время следует ожидать немало заявлений от украинского лидера Владимира Зеленского, который попытается выставить себя в лучшем свете перед встречей с Джо Байденом.

Поскольку внешнее впечатление для Зеленского стоит на первом месте, сейчас для него особо важно произвести наиболее благоприятное впечатление в медиапространстве. Причина этой рисовки на камеру кроется в том, что в скором времени Зеленскому предстоит встретиться с американцем коллегой, как отметил в беседе с изданием «Украина.ру» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По словам Абзалова, в первую очередь Зеленский старается показать себя лучшим лидером страны, чем был его предшественник Петр Порошенко. Сейчас Зеленский силится создать такой имидж, чтобы приехать на переговоры в США и сесть за стол переговоров в Белом доме как полноправный партнер, а не как гость, которому выделили приставной стульчик.

«Сейчас Зеленский активно будет играть на визит. Эту игру он не особо выиграл, потому что не было встречи с ним до саммита, а теперь информационные ресурсы он будет направлять именно на саммит», — подчеркнул Абзалов.

Эксперт не исключил и вероятности того, что Зеленский разыграет карту с Донбассом и не постесняется разжечь там новый конфликт. Напряженность на востоке страны позволит под благовидным предлогом запросить у западных партнеров дополнительное финансирование на нужды армии, да и прибавить веса украинской повестке. Поскольку украинские политики были крайне уязвлены тем, что на саммите США — Россия Путин и Байден уделили вопросу ситуации на Востоке Украины не больше, чем Афганистану и Ливии.

С российским коллегой Зеленский тем временем не торопится увидеться. В Кремле отметили, что планов по поводу российско-украинских переговоров пока не строят и Киев не демонстрировал никакого интереса к подобной встрече.