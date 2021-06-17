Врач назвал главное отличие симптомов коронавируса от теплового удара

Москва, 17 июня. Врач-терапевт Александр Барвинский рассказал об особенностях симптоматики коронавируса, и о том, как отличить опасную болезнь от обычного теплового удара.

Медик в беседе с журналистами одно из столичных изданий отметил, что в случае коронавируса, как и в случае теплого удара может проявить похожая симптоматика — недомогание, резкое ухудшение самочувствия. Барвинский рассказал, как отличить одно от другого.

По словам специалиста, коронавирус сопровождают дополнительные симптомы, за появлением которых следует следить. Это хорошо известная потеря обоняния, возможно — частичная, а не полная, кашель, боль в горле и насморк. При тепловом ударе наблюдается резкое ухудшение самочувствие, напрямую связанное с длительным пребыванием на открытом солнце, к тому же признаки очень быстро проявляются.

Врач добавил, что при тепловом ударе человеку нужно срочно оказать первую помощь: охладить голову и заднюю часть шеи, отвести в прохладное место.

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