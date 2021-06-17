Протесты против насилия со стороны полиции возобновились в Тунисе

Тунис, 17 июня. Массовые протесты, начавшиеся на прошлой неделе в квартале Сиди Хусейн пригорода столицы и распространившиеся на другие районы, разразились после нашумевшего случая гибели молодого человека, арестованного сотрудниками полиции.

تواصلت التظاهرات الشعبية الغاضبة في ضواحي العاصمة تونس احتجاجا على عنف الشرطة، وامتدت الاحتجاجات العنيفة التي انطلقت الأسبوع الماضي في ضاحية السيجومي الى أحياء شعبية أخرى في العاصمة. وكانت الاحتجاجات قد تفجرت اثر حادثتي وفاة شاب بعد توقيفه، وتعنيف قاصر من قبل رجال الأمن. pic.twitter.com/FSNTkQtnb8 — قناة العالم الاخبارية (@alalam_arabic) June 17, 2021

Через десять лет после демонстраций, вызванных насилием со стороны полиции и приведших к свержению предыдущего режима, люди снова вышли на улицы, чтобы выступить против сил безопасности по той же причине.

Молодой человек по имени Ахмад бен Аммар скончался в оживленном районе Сиди Хусейн после ареста. Семья юноши обвиняет в его смерти, наступившей в результате удара по голове, сотрудников полиции. Однако данное заявление отрицает Министерство внутренних дел, начавшее расследование инцидента.

На фоне убийства Бен Аммара в последние дни в районе Ас-Сиджуми произошли столкновения между силами безопасности и протестующими, в результате которых пострадали несколько демонстрантов. В Сети распространены видеозаписи, демонстрирующие задержание и насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении несовершеннолетнего. Для разгона молодых людей силовики использовали также слезоточивый газ.

Акции протеста распространились и на другие части столицы. В густонаселенных районах Ат-Тадамон и Аль-Интилака молодые люди перекрывали дороги и бросали камни в полицейские машины под лозунги, направленные против сил безопасности.

На фоне предупреждений о том, что неоднократные акты насилия со стороны силовиков угрожают подорвать достижения революции, 43 организации, включая Синдикат журналистов, Союз рабочих, Коллегию адвокатов и Лигу по правам человека, призвали в совместном заявлении к организации пятничной акции против безнаказанности полиции.

«Сегодня мы требуем от Министерства внутренних дел провести генеральную инспекцию структур безопасности, начать серьезное расследование этого вопроса и принять необходимые меры по привлечению сотрудников полиции к ответственности», — заявил член Всемирной организации против пыток (ВОПП) Энас Ламум в интервью местному телевидению.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность по поводу неоднократных сообщений о серьезных нарушениях со стороны правоохранителей Туниса в текущем году.

Глава правительства Хишам аль-Машиши, временно занимающий должность министра внутренних дел, заявил, что произошедшее недопустимо, и что полицейские, напавшие на ребенка, отстранены от работы, и в настоящее время судебные органы расследуют данный инцидент.