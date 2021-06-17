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Протесты против насилия со стороны полиции возобновились в Тунисе

Африка
Протесты против насилия со стороны полиции возобновились в Тунисе
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Рост

Тунис, 17 июня. Массовые протесты, начавшиеся на прошлой неделе в квартале Сиди Хусейн пригорода столицы и распространившиеся на другие районы, разразились после нашумевшего случая гибели молодого человека, арестованного сотрудниками полиции.

 

 

Через десять лет после демонстраций, вызванных насилием со стороны полиции и приведших к свержению предыдущего режима, люди снова вышли на улицы, чтобы выступить против сил безопасности по той же причине.

Молодой человек по имени Ахмад бен Аммар скончался в оживленном районе Сиди Хусейн после ареста. Семья юноши обвиняет в его смерти, наступившей в результате удара по голове, сотрудников полиции. Однако данное заявление отрицает Министерство внутренних дел, начавшее расследование инцидента.

На фоне убийства Бен Аммара в последние дни в районе Ас-Сиджуми произошли столкновения между силами безопасности и протестующими, в результате которых пострадали несколько демонстрантов. В Сети распространены видеозаписи, демонстрирующие задержание и насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении несовершеннолетнего. Для разгона молодых людей силовики использовали также слезоточивый газ.

Акции протеста распространились и на другие части столицы. В густонаселенных районах Ат-Тадамон и Аль-Интилака молодые люди перекрывали дороги и бросали камни в полицейские машины под лозунги, направленные против сил безопасности.

На фоне предупреждений о том, что неоднократные акты насилия со стороны силовиков угрожают подорвать достижения революции, 43 организации, включая Синдикат журналистов, Союз рабочих, Коллегию адвокатов и Лигу по правам человека, призвали в совместном заявлении к организации пятничной акции против безнаказанности полиции.

«Сегодня мы требуем от Министерства внутренних дел провести генеральную инспекцию структур безопасности, начать серьезное расследование этого вопроса и принять необходимые меры по привлечению сотрудников полиции к ответственности», — заявил член Всемирной организации против пыток (ВОПП) Энас Ламум в интервью местному телевидению.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность по поводу неоднократных сообщений о серьезных нарушениях со стороны правоохранителей Туниса в текущем году.

Глава правительства Хишам аль-Машиши, временно занимающий должность министра внутренних дел, заявил, что произошедшее недопустимо, и что полицейские, напавшие на ребенка, отстранены от работы, и в настоящее время судебные органы расследуют данный инцидент.

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тунис
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