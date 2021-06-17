Захарова рассказала о ходе работы над международным признанием «Спутника V»

Москва, 17 июня. Москва работает над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление Захарова сделала в беседе с журналистами RTVI. Другие подробности этой темы она не уточнила.

«Над этим работают... А как же, безусловно», — ответила официальный представитель ведомства.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Ее разработчиком стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время «Спутник V» получил одобрение на использование в 67 странах мира. Одной из них стала Турция, которая уже закупила 30 млн доз российского препарата.