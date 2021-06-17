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Захарова рассказала о ходе работы над международным признанием «Спутника V»

  /   Обновлено: 17 июня 2021 21:46
Общество
Захарова рассказала о ходе работы над международным признанием «Спутника V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 17 июня. Москва работает над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление Захарова сделала в беседе с журналистами RTVI. Другие подробности этой темы она не уточнила.

«Над этим работают... А как же, безусловно», — ответила официальный представитель ведомства.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Ее разработчиком стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время «Спутник V» получил одобрение на использование в 67 странах мира. Одной из них стала Турция, которая уже закупила 30 млн доз российского препарата.

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Все новости / Общество / Захарова рассказала о ходе работы над международным признанием «Спутника V»
захарова вакцина Спутник V
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