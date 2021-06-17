Facebook удалил 176 проправительственных эфиопских аккаунтов и сообществ

Аддис-Абеба, 17 июня. Facebook сообщил об удалении 176 эфиопских учетных записей и групп.

На официальной странице социальной сети рассказали о том, что с этих аккаунтов пользователи публиковали проправительственные посты и критиковали оппозиционных политиков страны.

Представители Facebook утверждают, что за этими действиями стоят лица, связанные с Агентством безопасности информационных сетей (INSA) Эфиопии.

Руководство мирового мессенджера обеспокоено усилением активности фальшивых учетных записей в канун шестых Всеобщих выборов в африканской республике.

Стоит отметить, что это не первое вмешательство популярных интернет-платформ в политическую жизнь различных государств. Ранее сообщалось о том, что Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии Мухаммада Бухари за то, что он осудил действия протестующих, которые устроили общественные беспорядки на улицах городов.