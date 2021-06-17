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Эфиопия отвергла предложение ЛАГ привлечь ООН в спор вокруг плотины «Возрождение»

Африка
Эфиопия отвергла предложение ЛАГ привлечь ООН в спор вокруг плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 17 июня. Власти Эфиопии отвергли резолюцию Лиги арабских государств, в которой страны – участницы союза призвали ООН вмешаться в конфликт вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Эфиопская дамба возводится на Голубом Ниле, она может принести грандиозное количество электроэнергии африканской республике. Однако государства, расположенные ниже по течению реки, такие как Египет и Судан, высказывают крайнюю степень недовольства в связи с ее строительством.

Каир и Хартум опасаются пересыхания Нила и последующего дефицита воды, что станет причиной гибели значительного количества людей. Несмотря на это, МИД Эфиопии заявил, что страна реализует законное право на использование собственных водных ресурсов. Аддис-Абеба также выступает за то, чтобы эта проблема решалась африканскими, а не арабскими или европейскими державами.

Ранее сообщалось о том, что суданские власти подтвердили готовность пойти на некоторые уступки в вопросе строительства плотины «Возрождение», но при условии подписания эфиопской стороной всех технических пунктов по заполнению и эксплуатации объекта.

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