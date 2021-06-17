Жителям подтопленных районов Крыма вернули водоснабжение

Керчь, 17 июня. Водоснабжение было восстановлено на Керченском полуострове, где ранее произошло подтопление насосных станций.

Подача воды восстановлена в районах Керчи, в Ленинском и Кировском районах республики. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС России.

Причиной аварии стали сильные дожди. За несколько часов в Керчи выпали две месячные нормы осадков, из-за чего несколько районов полуострова лишились света и воды. Работы по восстановлению вела организация «Воды Крыма», жителей обеспечили питьевыми запасами.