Opera приостановила поддержку сервисов VPN в России

Москва, 17 июня. Один из крупнейших мировых интернет-браузеров Opera приостановил свою деятельность на территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Такое решение одного из крупных браузеров мирового интернета обусловлено новыми ограничениями с со стороны Роскомнадзора в связи с угрозами распространения детской порнографии, наркотического и суицидального контента на территории России.

«Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее», - сообщили о своем решении в пресс-службе компании

Роскомнадзор 17 июня решил ввести ограничения на пользование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Решение мотивировано в связи с угрозами получения доступа к детской порнографии, наркотическому и суицидальному контенту граждан России.