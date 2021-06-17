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Opera приостановила поддержку сервисов VPN в России

  /   Обновлено: 17 июня 2021 21:52
Технологии
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в России
pixabay.com

Москва, 17 июня. Один из крупнейших мировых интернет-браузеров Opera приостановил свою деятельность на территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Такое решение одного из крупных браузеров мирового интернета обусловлено новыми ограничениями с со стороны Роскомнадзора в связи с угрозами распространения детской порнографии, наркотического и суицидального контента на территории России.

«Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее», - сообщили о своем решении в пресс-службе компании

Роскомнадзор 17 июня решил ввести ограничения на пользование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Решение мотивировано в связи с угрозами получения доступа к детской порнографии, наркотическому и суицидальному контенту граждан России.

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интернет браузер opera
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