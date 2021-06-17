Ростовчанина поймали за убийство пятилетней давности

Ростов-на-Дону, 17 июня. Следственный комитет Ростовской области расследует дело пятилетней давности в отношении 38-летнего ростовчанина. Мужчину задержали в июне 2021 года, сейчас его обвиняют в убийстве.

Как отметили в следственном комитете, преступление произошло в марте 2016. Именно тогда в поселке Янтарный местные обнаружили мертвого таксиста с ножевым ранением. На первоначальном этапе найти убийцу не удалось, однако работа по поиску преступника продолжалась.

«В процессе допроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что из-за нежелания платить за проезд нанес водителю колото-резанные раны в области лица», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону осудили банду наркоторговцев. Участники группы продавали зелье через мессенджер-приложения в донской столице.