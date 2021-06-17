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Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ

Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
Пресс-служба компании «Большое кино»

Москва, 17 июня. В Сети ходят слухи о том, что звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев остался без заработка после увольнения из МХТ имени Чехова, где он выступал на сцене в течение 15 лет.

После взрывной популярности карьера Дюжева переживает спад и сейчас последней его работой в кино является сериал «Ресторан по понятиям». И как выяснила пресса, сейчас звезда фильма «Бригада» оказался в непростой финансовой ситуации. Ранее появилась информация, что руководитель МХТ имени Чехова не продлил контракт с Дюжевым, но официальный комментарий пресс-служба театра не выпустила. Сам актер тоже не рассказывает журналистам о причинах, по которым его «попросили» из театра, где он работал с 2006 года.

Последнее время Дюжев редко снимается в кино. В этом году на экранах появится сериал «Ресторан по понятиям», где он сыграл главную роль, но главным источником заработка для актера все-таки являются выступления на корпоративах и праздниках. Так в апреле этого года Дюжев заработал больше 300 тысяч рублей просто почитав в Калуге стихи.

«Комсомольская правда» изучила данные на сайте Госзакупок, из которых следует, что за последние восемь лет Дюжев заработал на корпоративах чуть больше четырех миллионов рублей. Заказать себе на праздник Дюжева стоит в среднем не меньше 1,7 миллиона рублей, но сейчас актера зовут сниматься в кино гораздо реже, что сказывается конечно и на востребованности Дюжева как ведущего. Все это вылилось в то, что Дмитрий вынужден был залезть в долги и сейчас не может расплатиться с налогами на сумму в 50 тысяч.

А вот ранее стало известно, что Лера Кудрявцева не раз жаловалась на то, что вела премию вручения наград Муз-ТВ почти что «за копейки». Однако экс-гендиректор канала Армен Давлетяров опроверг слова Кудрявцевой и отметил, что за один вечер звезда получала круглую сумму.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
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