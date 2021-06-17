Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19

Москва, 17 июня. Общая безопасность населения России сейчас зависит от каждого гражданина. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Призвание».

Все жители страны должны сделать прививку от коронавируса. Сейчас как никогда важно позаботиться о себе и здоровье окружающих.

«Формирование коллективного иммунитета, о котором мы говорим, — это уже не пустые слова […] Прийти на прививку, сохранить жизнь и здоровье близких и свое — это сегодня каждого задача», — заявил министр.

Заслуженный врач России Владимир Круглый ранее назвал вакцинацию единственным способом победить коронавирус. Он также считает оправданной мерой в обязательном порядке ставить прививки сотрудникам ряда областей.