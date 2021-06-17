Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние

Санкт-Петербург, 17 июня. Астролог Алена Никольская рассказала о грядущем солнцестоянии и о том, как это событие повлияет на жизнь людей.

Летнее солнцестояние произойдет 20 и 21 июня, эти дни будут самыми длинными в году. Солнце не покинет небосвод на протяжении 17 часов и 33 минут. Никольская в беседе с журналистами одного из российских порталов рассказала, что следует сделать в такой важный день, для того что бы привнести счастье и успех в свою жизнь.

Астролог рассказала, что в солнцестояние наш организм открывается для всего нового и светлого, и нельзя упускать момент, в который можно впустить позитивные энергии в свою жизнь. В этот день следует быть открытыми миру, любви, душе, и сердцу, всему природному. Ведь именно магию природы включали наши предки в канун солнцестояния.

Никольская отметила, что 20 и 21 июня следует развести костер, и обязательно нужно искупаться, желательно — в природном водоеме. Ритуалы следует провести загодя, еще до восхода солнца. Затем, после рассвета, нужно обязательно прогуляться босыми ногами по земле. Астролог посоветовала при возможности умыть лицо утренней росой, это вернет лицу свежесть, красоту и молодость.

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