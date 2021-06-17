Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой

Москва, 17 июня. Известный российский блогер, танцор и музыкант Давид Манукян (Дава) рассказал о своей личной жизни после расставания со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой.

В январе 2021 года новосибирский блогер расстался с поющей ведущей. По словам Давы, с того времени он одинок и пока не планирует заводить новые отношения.

«Я думаю, что еще ближайшие лет 40 не буду ни с кем встречаться», — заявил он в эфире «TT-шоу» на YouTube.

Манукян считает, что в его жизни наступил период плодотворной работы. Авторы шоу поинтересовались у музыканта, возможно ли его воссоединение с Ольгой Бузовой. Но Дава считает, что роман с «самой популярной девушкой» страны — это «пройденный этап».

Ранее артист появился на церемонии награждения победителей премии Муз-ТВ в компании Филиппа Киркорова. Артистов окружала «свита» полуголых мужчин, вероятно, стриптизеров.

Зрителям показалось, что Киркоров и Манукян, одетые в стильные смокинги, выглядят как пара. А продюсер Нателла Крапивина после церемонии назвала происходящее в шоу-бизнесе «паноптикумом». Ее тут же осудили коллеги за слишком резкие высказывания в адрес Киркорова и Давы.