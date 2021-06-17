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Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
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Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

  /   Обновлено: 17 июня 2021 21:25
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
pixabay.com

Москва, 17 июня. Актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров ушел из жизни в 50 лет. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Андрей Егоров умер 17 июня 2021 года. В Центральном академическом театре он сыграл свыше 20 ролей. Актер был задействован в спектаклях «Красное колесо», «Мольер», «Судьба одного дома», «Барабанщица». Артист снимался в фильмах и сериалах.

«Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров», — говорится в сообщении театра.

Еще один культурный деятель, Петр Деметр, умер в возрасте 79 лет. Он был ведущим телепрограмм о цыганской культуре. Причина смерти не уточняется. О дате похорон сообщат позже.

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смерть артист андрей егоров
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