Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет

Москва, 17 июня. Актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров ушел из жизни в 50 лет. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Андрей Егоров умер 17 июня 2021 года. В Центральном академическом театре он сыграл свыше 20 ролей. Актер был задействован в спектаклях «Красное колесо», «Мольер», «Судьба одного дома», «Барабанщица». Артист снимался в фильмах и сериалах.

«Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров», — говорится в сообщении театра.

Еще один культурный деятель, Петр Деметр, умер в возрасте 79 лет. Он был ведущим телепрограмм о цыганской культуре. Причина смерти не уточняется. О дате похорон сообщат позже.