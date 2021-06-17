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Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену

Шоу-бизнес
Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь»

Москва, 17 июня. Знаменитый эстрадный исполнитель и композитор Олег Газманов прокомментировал заявление экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной, призвавшей его покинуть сцену.

В одном из интервью певица выразила мнение, что многим именитым артистам пора уступить дорогу молодежи. Как считает Серябкина, со сцены также должны уйти Валерий Леонтьев и Николай Расторгуев. Газманов жестко ответил экс-солистке Serebro на призыв завершить музыкальную карьеру.

«Кто такая Серябкина? Из группы Serebro? Я ее не слушаю...» — заявил народный артист России.

По словам певца, его гастрольный тур расписан на месяцы вперед. Он никого не заставляет приходить на свои концерты, а поклонники сами покупают билеты, отметил Газманов. Певец сказал, что не будет выступать, если выйдет на сцену и увидит пустой зал, но продолжит гастролировать, пока есть спрос.

«Молодые, пожалуйста, возьмите моих зрителей и перетяните к себе... Но у них же не получается!» — подытожил артист в интервью «Собеседнику».

Продюсер Иосиф Пригожин осадил Серябкину после ее призыва к мэтрам эстрады. Он подчеркнул, что даже в случае ухода Газманова и Леонтьева со сцены певицу не начнут никуда приглашать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
serebro серябкина газманов
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