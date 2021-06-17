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Баранец сравнил русофобские настроения Прибалтики с бородатым анекдотом

Политика
Баранец сравнил русофобские настроения Прибалтики с бородатым анекдотом
wikipedia.org  /  Saeima / CC BY-SA 2.0

Москва, 17 июня. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что прибалтийские соседи не слишком уважительно ведут себя по отношению к России.

Балтийские страны не должны пугать сами себя тем, что Россия когда-то сможет напасть на них. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, пишет «Экономика сегодня«.

По словам эксперта, антироссийская пропаганда в прибалтийских СМИ является дикой и латыши, литовцы и эстонцы постоянно раздумывают и проигрывают в голове нападение на их земли российских войск. При этом прибалты не забывают и об учениях НАТО на своих территориях.

Баранец напомнил, что русофобский настрой дошел уже до того, что детей пугают русским медведем, который хочет отвоевать их родину.

«А когда спрашиваешь у нормальных людей, зачем нам нужна Прибалтика, они советуют задавать этот вопрос политикам», — уточнил Баранец.

Мифическая российская угроза, которую раздувают прибалты, по мнению специалиста всего лишь выпрашивание у Запада необходимых региону привилегий.

В качестве примера, Виктор Баранец рассказал анекдот о пьяном мужике и его злой жене, роль которой отвел Прибалтике.

«Мужик приходит домой вдрабадан пьяный. Ему жена открывает дверь и веником бьет по лицу со словами: «Будешь пить? Будешь, сволочь, пить?» На что мужик говорит: «Ну ладно, наливай».Мне кажется, что, если будут выпрашивать у нас, то, может быть, мы и придем», — шутит эксперт.

По мнению Баранца, нападение русских войск на прибалтийские земли практически невозможно, ведь прямых поводов для вмешательства нет. Баранец не смог предположить, в каких случаях такое может все же произойти. Он указал, что даже в случае если будет перерезан «Северный поток — 2», войск никто не введет.

«Уважаемые соседи, нехорошо вы ведете себя с Россией. Военной угрозы и близко нет», — заявил эксперт в интервью Комсомольской правде».

Но прибалты продолжают активно русофобствовать. Антироссийские законы, ущемление русскоязычного населения в правах. Все это приводит к тому, что вместо благодарности за вклад СССР в экономику и инфраструктуру региона, Рига, Таллин и Вильнюс требуют компенсации за советскую оккупацию.

Ранее сообщалось, как Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией.

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Все новости / Политика / Баранец сравнил русофобские настроения Прибалтики с бородатым анекдотом
россия нато русофобия прибалтика
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